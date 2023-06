Milan, ufficiale l'arrivo di Loftus-Cheek dal Chelsea: i dettagli

Primo colpo messo a segno dal Milan . In attesa dell'ufficialità dell'addio di Sandro Tonali direzione Newcastle , i rossoneri, in compenso, si sono assicurati Ruben Loftus-Cheek . Classe 1996, il centrocampista arriva a titolo definitivo dal Chelsea , società nella quale è cresciuto fin dal settore giovanile.

Milan, ufficiale Loftus-Cheek dal Chelsea

Questo il comunicato ufficiale del club rossonero: "AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea FC. Il calciatore ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027.

Nato a Londra il 23 gennaio 1996, Ruben cresce nel Settore Giovanile del Chelsea, con cui debutta in Prima Squadra nel 2014. Veste la maglia dei Blues per 7 stagioni, intervallate dall'esperienza al Crystal Palace nel 2017/18 e da quella al Fulham nel 2020/21. Con il Chelsea totalizza 155 presenze e 13 gol, vincendo 2 Premier League, 1 Mondiale per Club, 1 Europa League, 1 Supercoppa Europea e 1 Coppa di Lega".