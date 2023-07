Kim, vinci a Napoli e poi addio: visite mediche col Bayern Monaco

Kim Min-Jae saluta Napoli e vola in Germania per indossare la maglia del Bayern Monaco. Uno dei simboli dello Scudetto azzurro, arrivato la scorsa estate tra l'indifferenza generale per colmare il vuoto lasciato da Koulibaly, dopo un solo anno lascia la Serie A da assoluto protagonista. Il club bavarese sta aspettando che il difensore sudcoreano svolga tutte le visite mediche come passaggio propedeutico al pagamento della clausola rescissoria di 58 milioni di euro da versare nelle casse di Aurelio De Laurentiis.