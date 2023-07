Gosens, l'Union Berlino non molla: futuro lontano dall'Inter?

Il calciomercato in casa Inter continua ad essere in fermento, tra entrate e uscite. Brozovic via, arrivati Thruam prima e Frattesi poi, si lavora all'uscita di Onana dopo quella di Mulattieri al Sassuolo. A lasciare i nerazzurri, però, potrebbe essere anche Robin Gosens : l'esterno tedesco in una stagione e mezzo non ha mostrato quanto di buono aveva fatto all' Atalanta .

Gosens-Inter addio? Union Berlino su di lui

Sul calciatore diverse squadre, tra cui l'Union Berlino. Il club, arrivato quarto in Bundesliga e qualificatosi alla prossima Champions League, coltiva il desiderio di poter arrivare al classe 1994 di proprietà dell'Inter. A confermarlo in conferenza stampa l'amministratore delegato dell'Union Berlino, Oliver Ruhnert: "Parliamo di un calciatore che ha giocato la finale di Champions League. Per noi sarebbe un profilo parecchio interessante, ma ne seguiamo anche altri. Giocheremo la Champions, ma non vuol dire che siamo un club di Champions League. Abbiamo anche altre idee oltre a Gosens, ma per noi sarebbe senza alcun dubbio un calciatore interessante".

E intanto l'Inter, messa in preventivo la possibile partenza del tedesco, guarda in casa Monza per il sostituto.