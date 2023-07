L’Inter rifà i portieri: Trubin in pole, dubbi per il 2° e il 3°

MILANO - L' Inter è pronta per rinnovare totalmente un intero reparto: quello dei propri portieri. In attesa che si definisca la probabile cessione di Onana al Manchester United , con Handanovic che molto difficilmente resterà a Milano e Cordaz sicuro partente per l’ Arabia Saudita , i dirigenti nerazzurri si preparano a un completo restyling della retroguardia. In pole position per il ruolo di portiere c’è Trubin dello Shakhtar Donetsk . Due giorni fa Edoardo Crnjar , l’intermediario della trattativa con gli ucraini, nonché amico di Piero Ausilio , è stato in Viale della Liberazione per capire i margini di manovra. E dopo aver approfondito il discorso col solo Marotta , ha lasciato la sede nerazzurra con la certezza che Trubin sia un obiettivo concreto dei vice campioni d’Europa. L’Inter, visto un contratto in scadenza nel 2024 e la volontà ferrea di cambiare aria, spera di poter acquistare il portiere per 10-15 milioni di euro. A seconda dell’esborso economico per il classe 2001, si capirà chi potrà affiancare il ragazzo tra i pali nerazzurri.

Inter, occhio ad Audero

L’idea è quella di ingaggiare un portiere esperto o di sicuro affidamento, qualcuno che non costi troppo, motivo per cui Sommer mette tutti d’accordo. Certo, l’Inter per un secondo portiere e quindi un non titolare fisso, non vorrebbe spendere più di 4-5 milioni di euro. Lo svizzero ha una clausola da 8 milioni di euro - ossia il costo del trasferimento al Bayern Monaco di qualche mese fa -. Ergo, molto dipenderà dall’esito della trattativa per il primo del ruolo, affinché il budget stanziato per numero 1 e numero 12 non venga sforato. Occhio a tal proposito pure ad Audero della Sampdoria. Qualora le richieste fossero troppe alte, non si potrebbe escludere, a livello teorico, anche un rinnovo last second di Handanovic. Ad oggi lo sloveno è più fuori che dentro, ma siccome si devono, sempre sulla carta, anche vagliare le candidature di Lloris (in Francia ieri hanno rilanciato la notizia sull’estremo difensore in uscita dal Tottenham) e Navas – col costaricense che dovrebbe spalmare lo stipendio su più anni – ecco che la possibilità, seppur remota, che il capitano rientri in corsa, esiste ancora.

Inter, capitolo terzo portiere

Capitolo terzo portiere: i giovani in rampa di lancio come Filip Stankovic - protagonista di un ottimo biennio in Olanda - o su cui si è investito tanto, vedi Brazao, verranno presumibilmente mandati a giocare. L’essere iscrivibile nelle liste è una caratteristica assai gradita e che riduce all’osso le scelte del club: Di Gennaro si è rilanciato nell’ultima stagione al Gubbio, dove ha mantenuto inviolata la porta in 20 partite sui 34 incontri disputati ed è così favorito su Belec, lo sloveno che dopo aver difeso i pali della Salernitana, è volato in Israele, all’Hapoel Nicosia.