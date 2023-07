De Vrij-Inter, ufficiale il rinnovo: ancora insieme fino al 2025

Una finale di Europa League, una di Champions League, uno Scudetto, due vittorie in Coppa Italia e due Supercoppe italiane. Questo il bottino raccolto da Stefan de Vrij nei suoi 5 anni all'Inter.

Bottino che proverà ulteriormente ad arricchire in nerazzurro: è ufficiale, infatti, il suo rinnovo con il club per altre due stagioni, fino al 30 giugno 2025.