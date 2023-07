Arthur, mercato Juve in uscita. Pastorello svela: “Ecco dove va”

Il brasiliano in questa stagione non ha praticamente mai giocato a causa di un brutto infortunio muscolare al quadricipite con conseguente operazione. Ha collezionato una sola presenza in Champions League, nel match perso 4-1 contro il Napoli e nessuna in Premier League. Ha messo qualche minuto nelle gambe con la squadra U21 dei Reds, ma senza rientrare a disposizione di Klopp. Il giocatore vorrebbe tornare in Premier League e il suo procuratore Federico Pastorello sta lavorando con la Juve per accontentarlo.

Juve, Arthur vuole la Premier League: le parole di Pastorello

L'agente del brasiliano ha parlato del futuro del centrocampista: "Stiamo lavorando per un ritorno in Premier, Arthur rientrerebbe volentieri, ma ancora è presto". Il giocatore non rientra nei piani della Juve e sarà trovata una soluzione. Dai bianconeri ai nerazzurri, Pastorello ha parlato anche del mercato dell'Inter: "De Vrij? Tutto fatto per il rinnovo. Sono venuto qui in sede per gli ultimi dettagli. Interesse per Sarr? No, credo cerchino un braccetto di destra". Su Pereyra: "È un giocatore che piace all'Inter per la sua duttilità tecnica. Non è un segreto che sia una delle opzioni per quel ruolo. Poi ha concluso: "Meret-Inter? Mai parlato, anche perché Onana è ancora lì, credo dipenderà da quello".