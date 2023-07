Mercato Juve, fila Zakaria. Il sogno McKennie e il no di Arthur

Sotto la Colonna di Nelson, a Trafalgar Square, si parla di Denis Zakaria . Non una novità, dal momento che lo svizzero di proprietà della Juventus ha trascorso in prestito al Chelsea gli ultimi sei mesi della sua carriera. Ma ora è un altro, uno dei tanti altri, il club della capitale a volerlo con sé. Che il West Ham sia sulle tracce del centrocampista, infatti, non è una novità. Come non è una novità che, per la giornata di ieri, fosse atteso un incontro in Inghilterra per provare a sbloccare in maniera definitiva la situazione.

L’approdo alla Continassa di Cristiano Giuntoli e l’inevitabile ritocco all’agenda degli appuntamenti in programma in questi giorni, però, ha scombussolato un po’ le carte. E allora il confronto è andato comunque in scena, ma con due parti in causa soltanto: l’entourage del giocatore da una parte ed emissari degli Hammers dall’altra. Per ribadire progetti e ambizioni della società, per mettere sul tavolo una proposta economica in grado di solleticare l’ex Gladbach. Missione compiuta. Il prossimo passo, atteso già per la giornata odierna, prevede un nuovo coinvolgimento della Juventus, dopo la call di settimana scorsa per porre le basi della trattativa con il West Ham.

Zakaria, le richieste della Juve e i club interessati

I bianconeri hanno la necessità di monetizzare l’addio degli esuberi in rosa per finanziare il mercato in entrata, dunque non intendono eccepire a un trasferimento a titolo definitivo. La richiesta iniziale è stata di 20 milioni, con gli inglesi che hanno risposto proponendo poco più della metà: se ne tornerà a discutere, ma a riguardo alla Continassa serpeggia comunque l’ottimismo. Anche perché, tra tutti i giocatori di rientro a Torino da un prestito, lo svizzero resta quello con più estimatori. Gli Hammers vorrebbero fare in fretta per anticipare la concorrenza “interna” del Bournemouth, ma Zakaria gode di stima anche in Bundesliga, da dove la Juventus l’aveva prelevato un anno e mezzo fa, e in Ligue 1, dove hanno chiesto informazioni Lione, Lens e anche Strasburgo. Giuntoli e Manna, insomma, non sono preoccupati circa la felice definizione della sua situazione.