Ricordi i centrocampisti più costosi della Serie A? Sei Juve in classifica

TORINO - Il centrocampo ha rappresentato da sempre il centro nevralgico dello scacchiere tattico di ogni allenatore. E' nel cuore del campo che si trovano le migliori soluzioni per portare a casa il risultato e proprio per questo, in ogni sessione di mercato, è sempre il vasto mondo dei centrocampisti a rappresentare il palcoscenico più goloso per ogni club che intenda rinforzarsi.