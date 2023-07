Lucas Hernandez dal Bayern Monaco al Psg, ufficiale: le cifre dell'affare

"Nazionale francese dal marzo 2018 - prosegue la nota del Psg -, Lucas Hernández ha giocato un ruolo fondamentale nella formidabile avventura degli uomini di Didier Deschamps, Campioni del Mondo in Russia nel 2018. In campo in tutte le partite di quel Mondiale, il difensore mancino ha fornì anche due assist. La prima negli ottavi contro l'Argentina (vittoria per 4-3) e un'altra in finale contro la Croazia (vittoria per 4-2). 27 anni, il fratello maggiore di Théo Hernandez, ad oggi, ha collezionato 33 presenze con la maglia della nazionale francese e ha arricchito il suo palmarès con la vittoria in Nations League nel 2021. Gravemente infortunato contro l'Australia in occasione della prima partita dei francesi nella Coppa del Mondo di Qatar 2022, Lucas Hernández non ha più indossato la maglia dei Bleus da allora. ".

Il terribile infortunio di Lucas Hernandez