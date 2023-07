Napoli, per Itakura l'insidia arriva dalla Premier. Due club su Zanoli

È una fase di mercato in cui l’attenzione si concentra soprattutto su difensori di esperienza, stranieri e ben conosciuti dalle nostre parti. Come Sokratis Papastathopoulos. Il centrale greco approda in Italia nel 2008 per due stagioni di buon livello nel Genoa, che lo conducono al Milan, dove vince uno scudetto collezionando solo 5 presenze. Nel 2011 il trasferimento in Germania (Brema e Dortmund), quindi in Inghilterra e infine, nel gennaio 2021, il ritorno in patria, nell’Olympiacos con cui è andato in scadenza. Su di lui c’è il pressing - ben avviato - del neopromosso Frosinone, a conferma delle parole del ds Guido Angelozzi che, pochi giorni fa, aveva raccontato di come stesse cercando un profilo di alto livello per la difesa, quale il 35enne Papastathopoulos.