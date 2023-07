"Napoli, offerta da 35 milioni per un centrale della Premier: rifiutata"

LONDRA (Inghilterra) - Il Napoli prosegue la ricerca del sostituto del partente Kim e ha ricevuto un no dalla Premier League. The Athletic riporta che il Wolverhampton ha rifiutato l'offerta da €35 milioni per il 26enne difensore centrale Maximilian Kilman. I Wolves, si legge, non accetteranno offerte a meno di 40 milioni di euro per Kilman contrattualmente legato fino al 2026, inoltre, lo stesso difensore si detto è aperto anche alla possibilità di prolungare la sua permanenza in bianconero, quindi non ci sono pressioni da parte di Kilman o del club per accettare le avances dei campioni d'Italia. I Wolves saluteranno probabilmente un altro difensore in questa sessione di mercato: Nathan Collins, in procinto di passare al Brentford.