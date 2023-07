Milinkovic ufficiale all’Al-Hilal: addio Champions, sì ai soldi dell’Arabia

Finisce così la telenovela estiva su Milinkovic, a lungo corteggiato dalla Juventus, che ha accettato l'offerta monstre dell'Arabia Saudita rinunciando così alla possibilità di partecipare alla prossima Champions League con la maglia biancoceleste e di restare nel calcio europeo.

Milinkovic all'Al Hilal: è ufficiale

Dopo Koulibaly e Ruben Neves presi dalla Premier League, l'Al Hilal rinforza il centrocampo con il talento serbo. Per l'annuncio ufficiale, il club saudita ha realizzato un video che ripercorre le tappe della carriera di Milinkovic-Savic fino all'ultimo fotogramma che mostra il "Sergente" con la nuova maglia della formazione saudita. Operazione conclusa per 40 milioni di euro che verranno versati nelle casse della società di Lotito. Il centrocampista ha affidato ad Instagram il proprio saluto: "Oggi è un giorno particolare per me, è difficile trovare parole giuste per salutarvi… Sono passati 8 anni da mio arrivo e non posso mai dimenticare tutto quello che abbiamo vissuto insieme. La Coppa Italia, le due Supercoppe, e tutti i gol e assist. Mi avete supportato sempre e dato la forza di un vero SERGENTE. Tutto questo non verrà scordato mai e lo porteró sempre in mio cuore. La Lazio e il nostro popolo insieme a tutti i compagni che ho trovato negli anni, è stata una vera Famiglia. Qui ho imparato tanto e sono diventato uomo che sono oggi. Grazie anche ad allenatori e tutto lo staff che ha lavorato con noi, e tifosi che con loro passione hanno aiutato a farci raggiungere risultati che sembravano impossibili. Ultima gioia con Sergente è stata la qualificazione Champions e vi auguro a tutti voi, di fare ancora tante grandi cose. Forza Lazio! Sarà per sempre la mia seconda casa. Sergente."