Campionato Arabia Saudita, quando inizia e dove vederlo in tv e streaming

Non solo calciatori a fine carriera, ma anche stelle nel loro momento di splendore come Milinkovic-Savic. La forza economica del fondo Pif sta facendo la differenza e ora anche il rapporto con le tv potrebbe cambiare. La stagione prenderà il via il 20 agosto.

Dove vedere la Saudi League

Con l'arrivo di Cr7, la prima emittente italiana a muoversi in questa direzione è stata Sportitalia, che ha acquistato i diritti e ha trasmesso sul canale 60 del digitale terrestre le partite dell'Al Nassr e di un altro match a rotazione in ogni giornata del torneo. Tutto in chiaro. La tv aveva sottoscritto un accordo per tre stagioni e come riporta Calcio e Finanza si era ripromessa di ridiscutere i termini del contratto al termine della prima. Ora però, dopo gli investimenti sul mercato, qualcosa potrebbe cambiare, a partire dal numero dei paesi interessati. Stando The Athlantic, i vertici arabi avrebbero incaricato IMG, società leader di marketing sportivo, di stringere accordi con le varie nazioni per la commercializzazione dei diritti tv. In Italia ancora non è stato ufficializzato nulla tra la Lega saudita professionista e i vari operatori - Dazn, Sky, Mediaset, Amazon Prime e la stessa Sportitalia. L'attenzione potrebbe spostarsi principalmente sull'Al-Ittih?d, Al-Nassr, Al-Hilal e Al-Ahli, ovvero i club del Public Investment Fund, il fondo sovrano con un patrimonio totale stimato di oltre 620 miliardi, proprietario anche del Newcastle.