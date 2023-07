Milinkovic, ciao Juve e Lazio: accordo, visite mediche e soldi dell’Arabia

"Perché va via? Non so se sia un problema di stimoli, se uno vuole andare in Arabia lo stimolo sono solo i soldi. Ma dovete chiederlo a lui". Così il patron della Lazio Claudio Lotito, ha spiegato la cessione di Milinkovic-Savic all'Al-Hilal, club in cui è arrivato anche Koulibaly in questa sessione di mercato.

Milinkovic, fissate le visite mediche

Che la trattativa tra la Lazio e il club arabo per il centrocampista sia in via di definizione, lo testimonia il fatto che siano state fissate le visite mediche. Tra la giornata di domani e quella di giovedì Milinkovic-Savic si sottoporrà ai controlli medici di routine in Europa, a cui seguiranno la firma del contratto prima e l'ufficialità poi. Cifre importantissime nell'affare: tra i 20 e i 30 milioni l'ingaggio proposto al calciatore, 40 i milioni che andranno nelle casse della Lazio. Non un importo banale, considerando la scadenza del contratto con i biancocelesti al 30 giugno 2024. Nonostante Milinkovic-Savic gradisse la pista Juventus, con i bianconeri che avevano deciso di puntare forte su di lui, alla fine ha scelto la via dell'Arabia. Un percorso, quello della Saudi Pro League, che hanno deciso di intraprendere tanti calciatori in questa sessione di mercato.