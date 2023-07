Milinkovic shock, se ne va in Arabia! Lazio-Juve, terremoto calciomercato

I bianconeri, infatti, sembravano in pole position ma nelle ultime ore è arrivata una clamorosa offerta dall'Arabia Saudita con cifre astronomiche, in grado di far saltare il banco: l'Al Hilal ha offerto 40 milioni al club biancoceleste e tra i 20 e i 30 milioni l'anno al giocatore.

Milinkovic, Al Hilal e Juve

Le parole dell'agente del calciatore, Mateja Kezman, di qualche settimana fa erano state chiare"Dall’Arabia Saudita ci sono numerose squadre interessate a Sergej, ma per adesso ci sono anche altre opzioni sul tavolo. Questo non significa che la prossima stagione non possa giocare in Arabia, nella vita non si può mai sapere". La Juve era forte del gradimento del calciatore, ma lo scenario è radicalmente cambiato nella notte tra domenica e lunedì.