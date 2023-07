Milinkovic, nuovo contatto Juve: le parole di Giuntoli all'agente

Percorsi paralleli, con deviazioni inattese (e malmostose) per interferenze altrui più che per volontà propria. È la sintesi del mercato bianconero in un sabato di metà luglio all’antivigilia del primo giorno di raduno che sancirà l’inizio della nuova stagione.

I percorsi paralleli sono quelli che Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna stanno portando avanti per sfoltire il numero di giocatori in rosa per poter poi andare all’assalto degli obiettivi. Ma ovviamente sbaglia chi pensa che le due attività procedano separate perché è necessario mantenere il controllo delle varie situazioni.

Juve, Zakaria e Milinkovic

Così, mentre si organizza il summit di domani con il West Ham per la cessione di Zakaria, si mantengono i contatti con l’entourage di Sergej Milinkovic Savic in modo da non far raffreddare gradimenti e rapporti.