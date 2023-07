Okafor, lo sprint che l'Italia ricorda bene: chi è l'obiettivo mercato Juve

La Juventus pensa al dopo Dusan Vlahovic . Il serbo, infatti, potrebbe lasciare i bianconeri: sono diversi i club che si sono approcciati al centravanti. Dal Psg (attualmente in pole) al Chelsea passando per il Bayern Monaco : queste le società che si sono fatte avanti, con una base di partenza di circa 70 milioni.

Inizia dunque a farsi largo l'idea di dover sostituire il serbo e aggiungere un'altra prima punta a quelle già presenti in rosa: Milik e Kean. a metabolizzare la possibile cessione di Vlahovic, cominciando a guardarsi attorno per il possibile sostituto. Tra i profili che la Juve gradisce maggiormente, uno dei nomi più in vista è quello di Noah Okafor, attaccante del Salisburgo: costo circa 20 milioni.

Noah Okafor e l'assist in Italia-Svizzera

Se qualcuno non dovesse ricordarsi di lui immediatamente, basta riavvolgere il nastro e tornare al 12 novembre 2021. All'Olimpico si gioca Italia-Svizzera, la gara del famoso rigore sbagliato da Jorginho, la partita che ha segnato l'inizio della fine delle speranze azzurre di partecipare a Qatar 2022. Okafor quella sera dà una discreta spallata alle chance dell'Italia: alla prima occasione utile, con una notevole accelerazione, l'attaccante del Salisburgo brucia in velocità Acerbi, poi stoppa la corsa, vede Widmer arrivare al limite dell'area e lo serve: l'ex Udinese pesca il jolly da fuori area e batte Donnarumma. La sfida terminerà 1-1, con la rete da parte di Di Lorenzo. Ma che giocatore è Okafor?