Vlahovic, il Psg stringe: mercato Juve, i due candidati per sostituirlo

Sapere di essere considerato una prima scelta dall’ex ct della Spagna può essere uno stimolo in più ma anche, evidentemente, una distrazione.

Vlahovic-Juve, la situazione

Il serbo è pronto a dare il massimo con qualsiasi maglia e questo fa capire che stiamo parlando di una situazione fluida in assoluto. Del resto già l’anno scorso, quando le acque si erano agitate per via della giustizia ordinaria e sportiva che aveva portato alle dimissioni dell’intero consiglio d’amministrazione, si era registrato qualche movimento sotto traccia non esattamente composto da parte di chi gli cura gli intressi. Sguardi all’orizzonte per verificare se si aprivano opportunità last minute nel mercato di gennaio, in una stagione già atipica di suo per via dello stop con il Mondiale in Qatar.