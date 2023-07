Vi ricordate Cavani? Vuole liberarsi dal Valencia e sogna il Boca

Che Cavani non rientri più nei piani del tecnico Rubén Baraja non è un mistero: nelle ultime partite della scorsa stagione è palesemente scivolato indietro nelle gerarchie ma, forte di un altro anno di contratto, non ha intenzione di salutare senza un cospicuo incentivo all'esodo.

Valencia-Cavani, il braccio di ferro

Il Valencia non ha finora compiuto alcun passo per agevolare l'uscita di Cavani perché, stando a quanto riferisce "Marca", la dirigenza non intende affrontare ulteriori spese per l'ex centravanti del Napoli, già premiato con bonus alla firma nel 2022 al momento della firma del suo contratto quando, preso a parametro zero, fu tesserato a margine della fine della sua esperienza al Manchester United.

Il Valencia temporeggia, dunque, augurandosi che sia Cavani a venire incontro alla società per trovare il giusto compromesso a stringersi la mano, riducendo al minimo possibile l'esborso economico per la sua partenza. In tal senso, scartata l'opzione di trasferirsi in Arabia Saudita, l'Argentina potrebbe rappresentare la soluzione per ottenere reciproca soddisfazione.