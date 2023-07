Il Milan ha scelto: tutto su Taremi. Possibile accordo col Porto a 20 milioni

MILANO - In un mercato dove gli attaccanti sono pezzi pregiati e rarissimi, non deve sorprendere il fatto che il Milan stia andando avanti, con insistenza e fiducia, su Medhi Taremi del Porto. Il centravanti iraniano, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024, è un centravanti seriale, uno di quelli che non solo vede la porta ma che sa aprire anche gli spazi per i compagni. I numeri delle sue quattro stagioni in Portogallo parlano chiaro: 18 gol in campionato in 30 partite con la maglia del Rio Ave nella stagione 2019-20 che sono stati il via libera per il passaggio al Porto, che lo ha pagato 5 milioni. Qui ha iniziato a segnare con grande costanza: i 16 gol nella Liga Portoghese nell’annata 2020-21 sono poi diventati 20 nella 2021-22 e 22 lo scorso anno. Nell’ultima stagione, Taremi ha timbrato il cartellino anche per cinque volte in Champions League, oltre ad aver saputo creare spazio per gli inserimenti degli esterni e aver preso diversi falli da posizioni interessati per i calci di punizione e anche qualche rigore. Il centravanti è soprannominato “o bichinho”, l’insetto, soprannome affibbiatogli dal medico dello staff di Carlos Queiroz, ex allenatore della Nazionale iraniana. E proprio come gli insetti, specialmente quelli che pungono, Taremi adora il contatto coi difensori, specie se può “sentirli” alle spalle, se può andare a occupare con visibile senso di urgenza quei 40 centimetri che separano l’avversario dalla palla.