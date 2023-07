Morata, la Roma incontra gli agenti dell'ex Juve: le ultime di mercato

Importanti novità di mercato per quanto riguarda la situazione legata ad Alvaro Morata, in uscita dall'Atletico Madrid e seguito da Roma, Inter e Juventus. Il club giallorosso ha incontrato quest'oggi l'entourage dell'attaccante spagnolo, che in Italia ha vissuto due differenti esperienze con la maglia bianconera, ed avrebbe appreso i costi dell'operazione: sia da un punto di vista del cartellino, da acquistare mediante la clausola rescissoria o da trattare con i colchoneros, sia di ingaggio del calciatore.