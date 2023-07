“Dybala non so, Morata? Non parlo”: Mourinho e Roma senza certezze

Volto riposato, sorriso a trentadue denti, maglietta, occhiali da sole e cappellino bianco, Mourinho non si è sottratto ai selfie che gli hanno chiesto i tifosi e alle domande dei cronisti presenti.

Mourinho, dribbling sul calciomercato

"Sono pronto, sono sempre pronto, non sono un tipo da vacanza perché preferisco lavorare. Il mercato? Non mi aspetto regali penso solo a fare la mia parte da lunedì mattina alle 8 a Trigoria" ha esordito lo Special One.

Mourinho si è poi soffermato su rumors relativi a Dybala e Morata: "Non so niente del contratto di Dybala ma, ovviamente, parlo con lui così come con tutti. Non parlo di Morata e di mercato, parlo solo dei miei giocatori. Non sono dispiaciuto per il mancato arrivo di Frattesi. Vi ripeto, non parlo di giocatori che non sono nella Roma".