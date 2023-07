Bari-Menez, è ufficiale: "Bienvenue monsieur"

Il Bari sta lavorando con il suo ds Polito al nuovo undici per Mignani , confermato dopo la sconfitta nella finale playoff contro il Cagliari. In attacco i biancorossi hanno salutato Antenucci , tornato alla Spal, Esposito e Folorunsho , per entrambi è finito il prestito da Inter e Napoli.

Il direttore sportivo barese, però, ha regalato alla piazza un colpo da 90 siccome ha ufficializzato Jeremy Menez, svincolato dopo l'esperienza alla Reggina. Un curriculum che parla per lui e la voglia di mettersi in gioco, ancora una volta, per provare a riportare in A il Bari.

Bari, comunicato Menez

Di seguito il comunicato del club pugliese: "SSC Bari comunica di aver acquisito i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Jérémy Ménez (07.05.87, Longjumeau, Fra); il fantasista francese, che ha firmato un contratto fino a giugno '24 con opzione di rinnovo in caso di promozione, ha raggiunto nella serata di ieri la sede del ritiro biancorosso e sarà da oggi a disposizione di mister Mignani. Prodotto delle giovanili dello Sochaux, con la formazione gialloblù esordisce giovanissimo nei professionisti e si guadagna il titolo di calciatore più giovane ad aver segnato una tripletta in Ligue 1 (contro il Bordeaux a 17 anni e 8 mesi). Nel 2006 passa al Monaco dove rimane due anni (57 partite e 14 gol) prima sbarcare per la prima volta in Italia, alla Roma. Nella Capitale gioca 114 partite e segna 12 reti attirando l'attenzione del PSG con cui, nel 2013, vince la Ligue 1, suo primo trofeo della carriera, con mister Ancelotti in panchina. Nel 2014 torna in Italia, nelle fila del Milan, rimanendo all'ombra delle Madonnina per due stagioni, segnando 20 gol, alcuni memorabili, nelle 46 presenze con i rossoneri. Dopo aver vestito le maglie di Bordeaux, Antalyaspor, América, Paris FC, nelle ultime tre stagioni ha militato nella Reggina dove ha giocato 69 partite realizzando 13 reti. Nel suo palmares, insieme a 2 Campionati francesi, 1 Supercoppa francese, 1 Coppa di Lega, 1 Campionato messicano e 1 Supercoppa messicana, vanta un oro agli Europei U17 del 2004 e 24 presenze (2 reti) con la nazionale transalpina. Bienvenue monsieur Jeremy".