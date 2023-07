Xavi Simons al Lipsia: il giovane talento del Psg si trasferisce in prestito

Dopo un anno in prestito al Psv , Xavi Simons è pronto ad una nuova esperienza: giocherà con il Lipsia in Bundesliga . Il club tedesco, dopo il colpo Openda , ha ufficializzato il suo arrivo dal Psg , che ha deciso di far continuare un percorso di crescita al centrocampista olandese classe 2003.

La scorsa stagione in Eredivise ha fatto il salto di qualità realizzando 19 gol e 9 assist, un bottino decisamente alto per chi di ruolo fa il centrocampista. Ruud Van Nistelrooy ha saputo far emergere tutte le sue potenzialità e ora in Germania avrà il compito di confermarsi ad alti livelli.

Xavi Simons al Lipsia: il comunicato e le dichiarazioni

Questa la nota ufficiale del club: "Xavi Simons si trasferisce dal Paris Saint-Germain al Lipsia con un prestito di un anno e indosserà la maglia numero 20. Benvenuto a Lipsia, Xavi". A seguire anche le prime dichiarazioni del giovane giocatore: "Ciao ragazzi, sono finalmente qui e sono pronto a iniziare". Anche l'amministratore delegato Max Eberl gli ha dato il benvenuto: "Secondo me siamo riusciti a trovare un talento eccezionale. Nella sua posizione di centrocampista offensivo è uno dei migliori giocatori del calcio europeo nella sua fascia d'età e ha tutto per fare bene in Bundesliga. Le scelta di Xavi di venire al Lipsia sottolinea anche l'importanza di cui gode il club grazie al lavoro e l'ambizione".