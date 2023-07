"Openda, colpo mercato Lipsia! Tutto fatto col Lens, le cifre dell'affare"

La sessione del calciomercato estate 2023 verrà probabilmente ricordata, oltre che per le clamorose offerte dall'Arabia, per i tanti movimenti che riguardano i centravanti. In attesa di capire gli sviluppi sulla trattativa Vlahovic , con la Juventus che intanto si guarda attorno , e con la situazione legata al futuro di Mbappé a tenere banco , una grande operazione sta per essere chiusa.

Lois Openda, infatti, è pronto a lasciare il Lens e la Ligue 1: l'attaccante è pronto a trasferirsi al Lipsia, in Bundesliga, per una cifra tutt'altro che banale: si tratterebbe, infatti, di un investimento di circa 50 milioni di euro.

Openda, dal Lens a Lipsia: i dettagli

Openda, classe 2000, è uno dei giovani attaccanti che più aveva raccolto consensi negli ultimi tempi. Nell'ultima stagione ha segnato ben 21 reti e fornito 4 assist in 38 apparizioni di Ligue 1 con il Lens. Attaccante moderno, dotato di corsa velocissima, bravo nello sterzare, con una conclusione poco spettacolare quanto incisiva: tiri secchi e potenti che, molto spesso, si perdono alle spalle del portiere. Punta centrale ma capace di giocare sulle corsie esterne, è da molti considerato uno degli attaccanti più promettenti del futuro prossimo. E il Lipsia, secondo quanto riportato da L'Equipe, se lo sarebbe assicurato per 43 milioni di euro, a cui potrebbero aggiungersene altri 6 di bonus oltre ad una percentuale sulla futura rivendita. Non ci sarebbero più dubbi sulla buona riuscita dell'affare, con il quotidiano francese che sottolinea come le visite mediche del calciatore siano programmate per domani in Germania. Openda saluta la Francia, pronto alla conquista della Bundesliga.