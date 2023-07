"Mbappé-Real Madrid: quando può finire il tormentone del calciomercato"

A tenere davvero banco, però, è la questione Kylian Mbappé, con il futuro del fuoriclasse francese che non è ancora stato stabilito, e con la permanenza al Psg che resta un grande punto interrogativo. Un suo eventuale trasferimento potrebbe, tra l'altro, portare ad un vero e proprio domino di mercato.

Mbappé tra Real e Psg: quando arriverà la decisione

Come riportato da Marca, il Real Madrid attende senza esporsi eccessivamente, visto quanto accaduto un anno fa. I blancos avrebbero stilato il programma per la stagione 2023/24, planning nel quale non rientrerebbe Mbappé. Quest'ultimo, tra l'altro, è stato abbastanza chiaro sul suo futuro: l'intenzione è quella di lasciare Parigi nel 2024, e quindi da parametro zero. Il Psg ovviamente non ci sta, con Nasser Al-Khelaifi che ha imposto l'aut aut a Mbappé: rinnovo o cessione immediata. Dal canto suo il Real Madrid assiste da esterno, aspettando che il tempo scorra per osservare ciò che accadrà. Mbappé lunedì tornerà al Psg per iniziare la preparazione estiva, e nulla fa pensare a un cambio di programma. Il quotidiano spagnolo sottolinea come da Valdebebas regni l'idea che l'esito della questione, salvo rinnovo di contratto, non si avrà prima del mese di agosto. Il Real Madrid continua a lavorare, e programma con i calciatori attualmente in rosa, senza aspettare l'arrivo del francese, il cui valore diminiusce ogni giorno che passa, e con la proprietà parigina che ha tutta l'intenzione di farlo partire se non si arrivasse al rinnovo. I blancos, intanto, osservano da lontano. Sul francese non solo le merengues: sarebbe pronta, infatti, un'offerta monstre anche dal Liverpool.