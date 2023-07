Arthur e Fiorentina sono sempre più vicini. E La Juve non molla Holm

Arthur Melo è a un passo dalla Fiorentina. Contatti costanti tra i due club per definire l’accordo che porterà il centrocampista in maglia viola con la formula del prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto. Le parti si stanno avvicinando in merito alle cifre che potrebbero permettere alla società del presidente Commisso di acquistare l’ex Liverpool a titolo definitivo. La Juve vuole fissare a quota 20 il riscatto, mentre la Viola chiede lo sconto a 17-18. Serve dunque un ultimo sforzo per completare un’operazione verso la quale i bianconeri hanno già dato un sostegno non indifferente, prolungando il contratto del regista fino al 2026. Una mossa volta ad abbassare l’ammortamento a bilancio del cartellino, così da favorire la stessa Fiorentina sia in caso di futuro riscatto sia sullo stipendio (da dividere a metà).