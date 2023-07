“Mbappé con Milinkovic? La clamorosa offerta araba e l’interesse Inter”

Di tutt'altro avviso il patron Nasser Al Khelaifi, che non ha intenzione di perdere l'attaccante da parametro zero. Sul piatto, quindi, il rinnovo (che Mbappé ha però escluso) o la cessione immediata. Situazione in stand-by, motivo per il quale il francese non è partito col resto della squadra per la tournée in Giappone.

Mbappé: su di lui Al-Hilal, spagnole, inglesi e l'Inter

Secondo quanto riportato da L'Equipe, sarebbe arrivata un'offerta faraonica dall'Arabia per il classe 1998. L'Al-Hilal, squadra in cui si è accasato anche Milinkovic-Savic, avrebbe proposto al Psg addirittura 300 milioni di euro per il suo cartellino. A palesare l'interesse per Mbappé, però, sarebbe stato anche il Barcellona, che avrebbe in programma in queste ore un contatto telefonico proprio con il club parigino per capire i margini di manovra. I blaugrana sarebbero pronti ad inserire diverse contropartite tecniche nell'affare, non avendo la possibilità di offrire la cifra richiesta dal Psg solo attraverso una proposta esclusivamente economica. Su Mbappé, secondo il quotidiano francese, ci sarebbero ben cinque squadre che nelle scorse settimane avrebbero mostrato interesse, tra cui un'italiana: il Barça, come detto, ma anche Manchester United, Chelsea, Tottenham e l'Inter. A queste, ovviamente, si aggiunge il Real Madrid, la squadra chiaramente favorita e che è sull'attaccante già da tempo. E a tal proposito, nelle scorse ore sono arrivate anche delle dichiarazioni di Florentino Perez sulla questione Mbappé.