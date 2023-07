Mbappé all’Al Hilal? Antetokounmpo scherza, la stella del Psg risponde così

ATENE (Grecia) - Giannis Antetokounmpo, stella NBA dei Milwaukee Bucks, è atteso domani in Grecia per la preparazione dei Mondiali di pallacanestro, la sua presenza è in forse dopo l'operazione al ginocchio ma sui social il "Greek Freak" è sempre in forma. Il greco è un grande appassionato di calcio e sta seguendo con molta attenzione i rumors che vedono coinvolto Kylian Mbabbé ovvero l'interessamento dell'Al Hilal. Giannis, che non ha mai negato di voler giocare a calcio un giorno, ha colto la palla al balzo pubblicando sui un post con lui che si offre al club saudita: "Al Hilal potete prendere me, assomiglio a Kylian Mbappé" con le emoji delle risate ed il tag proprio all'Al Hilal. Il post è subito diventato virale con il fuoriclasse francese che non solo ha apprezzato ma ha anche ricondiviso mettendo molte emoji che ridono.