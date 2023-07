Retegui al Genoa, è ufficiale: Gilardino, ecco l'attaccante

Ventiquattro anni, Retegui è nel giro dell'Italia di Roberto Mancini: negli ultimi tempi è diventato uno dei punti fermi della nazionale azzurra, con anche due gol messi a segno. Un colpo che al Genoa dovrebbe costare circa 12 milioni più bonus. Dunque è arrivata la punta tanto attesa da mister Alberto Gilardino.

Genoa, alla scoperta di Retegui

Attaccante rapido, con fiuto del gol e ottime doti aeree. È nato a San Fernardo, ha mosso i primi passi nel calcio all'interno del settore giovanile del Boca Juniors. Debutta in prima squadra nel novembre del 2018, nel match contro il Patronato (vinto per 1-0), e prendendo il posto di Carlitos Tevez. Quella sarà, di fatto, l'unica presenza con il Boca: da lì in poi inizierà il suo girovagare in prestito. Prima l'Estudiantes, poi il Tallares, infine il Tigre. Buone le due prime esperienze, ottima la terza: con i rossoblù, infatti, colleziona ben 23 gol in stagione, di cui 19 in campionato, diventando così il capocannoniere della manifestazione. Il nome che inizia a circolare in ottica mercato, ma soprattutto Nazionale: Mancini lo convoca, avendo radici sia argentine che italiane. Ha debuttato lo scorso marzo, mettendo a segno 2 gol in 3 partite. È uno dei quattro calciatori (insieme a Verratti, Grifo e Gnonto) ad aver debuttato con l'Italia senza mai aver giocato in Serie A. Dal rossoblù del Tigre a quello del Genoa: ora sì che Retegui è pronto a scendere in campo nella massima serie italiana.