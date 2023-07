Arabia, Henderson è già un caso: l'Al-Ettifaq oscura la fascia arcobaleno

La società saudita, per annunciare l'arrivo dell'ex capitano dei Reds, ha pubblicato un video di presentazione nel quale ripercorre la carriera del classe '90 dagli esordi con il Sunderland alle vittorie con il club di Anfield Road. Un particolare, però, non è affatto passato inosservato, anzi ha causato un vero e proprio "terremoto" sui social.

Henderson e il video di presentazione con l'Al-Ettifaq: ecco cosa è successo

Gli utenti, infatti, si sono accorti che nel filmato sono state schiarite le immagini della fascia arcobaleno. Il calciatore si è sempre espresso a favore dei diritti della comunità Lgbtq+ tanto da vincere una nomination per "Football Ally" agli Lgbtq+ Awards nel 2021. L'omosessualità è illegale in Arabia Saudita e il trasferimento di Henderson ad Al-Ettifaq ha suscitato molte critiche da parte di numerosi fan, incluso il gruppo di sostenitori di Kop Outs.

L'Al-Ettifaq presenta Henderson, social in rivolta: i commenti

Gli utenti del web, piuttosto sconcertati, commentano: "Sembrerebbe che l'Al-Ettifaq abbia fatto una scelta stilistica per oscurare il colore della maggior parte delle fasce da capitano di Jordan Henderson in questo video. Sono sicuro che non ha nulla a che fare con alcuni di loro che presentano la bandiera arcobaleno LGBTQ+ però...". Un altro sembra prenderli in giro: "Hey amico, trasforma la sua fascia da braccio arcobaleno in bianco e nero con un quadrato enorme per metà del video, nessuno se ne accorgerà". Un terzo aggiunge: "Hanno davvero scelto di oscurare la fascia da capitano per evitare che si vedesse l'arcobaleno... Triste". La vicenda sta montando sempre più sui social e in tantissimi stanno dicendo la propria sull'argomento.