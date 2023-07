Henderson-Al Ettifaq, è ufficiale: il saluto del Liverpool al capitano

Il Liverpool ha salutato Jordan Henderson . Il centrocampista inglese ha accettato e firmato il suo accordo con l' Al Ettifaq , formazione della Saudi Pro League. E' arrivato ai Reds nel 2011 dal Sunderland e in questi anni ha contribuito a far gioire i tifosi e la squadra con trofei e prestazioni importanti.

Sono state otte le coppe vinte dal classe '90, la più importante la Champions League contro il Tottenham a Madrid oltre a due Coppa di Lega, un campionato, un Comunity Shield, una FA Cup, una Coppa del Mondo per club e una Supercoppa Europea. A 33 anni è pronto a iniziare una nuova avventura in Arabia Saudita. Non solo Henderson perché in questi giorni potrebbe salutare anche Fabinho, nonostante una brusca frenata nella trattativa con l'Al Ittihad.

Liverpool, saluti a Henderson: il comunicato

Di seguito il comunicato del club inglese sul trasfertimento del proprio capitano: "Il Liverpool Football Club può confermare che Jordan Henderson ha completato il suo trasferimento all'Al-Ettifaq. Il passaggio alla squadra saudita della Pro League vede il centrocampista porre fine alla sua carriera di 12 anni nei Reds, durante i quali ha sollevato otto trofei, tutti tranne uno come capitano del club". Oltre al comunicato anche il Tweet con cui il Liverpool ha voluto ringraziare Henderson: "Tutti nel club desiderano ringraziare ed esprimere la propria gratitudine per tutto ciò che Jordan ha fatto per noi durante i suoi 12 anni come Reds".