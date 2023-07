Fabinho in Arabia Saudita, affare a rischio: il motivo riguarda i suoi cani

Non tutti dicono sì alle offerte arabe (vedi Lautaro Martinez), tanti altri illustri colleghi invece decidono di cambiare calcio e stile di vita.

Fabinho-Al Ittihad salta per... i cani?

Tra i calciatori orientati a dire di si alle proposte dell'Arabia Saudita anche Fabinho, calciatore attualmente al Liverpool. I Reds hanno rinforzato la mediana con calciatori di spessore come Mac Allister o Szoboszlai. il brasiliano così potrebbe ritrovarsi a perdere il posto da titolare. A facilitarne l'addio al Liverpool, l'importante proposta dell'Al Ittihad: Fabinho avrebbe già trovato l'accordo con il club arabo, ma ad ostacolarne il trasferimento ci sarebbero... i suoi cani. Stando a quanto riportato da The Guardian, infatti, il calciatore brasiliano ha due bulldog francesi, razza che però non è ammessa in Arabia. Da capire se questa situazione possa far saltare l'affare, con il Liverpool che perderebbe così un potenziale incasso di circa 40 milioni di sterline. A seguire la vicenda con attenzione ci sarebbe il Bayern Monaco, che sarebbe interessato al calciatore brasiliano. A salutare la squadra potrebbe essere anche il capitano dei Reds, Henderson, pure lui in odore di trasferimento in Arabia.