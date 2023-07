"Mahrez-Al Ahli ci siamo. Al Ettifaq, Gerrard tenta Henderson"

Riyad Mahrez ha scelto la sua prossima destinazione. Dopo aver vinto il treble con il City nell'ultima stagione ha deciso di iniziare una nuova avventura e seguire il vento dell'Arabia Saudita. L' Al Ahli , dopo vari tentativi, ha trovato l'accordo coi Citizens sulla base di 30 milioni più 5 di bonus oltre a un contratto da 50 milioni per due anni al giocatore. Una ricca offerta che ha convinto l'algerino a salutare l'Inghilterra dopo tante stagioni da protagonista con Leicester e Manchester City con 120 gol segnati nei suoi 9 anni trascorsi in Premier League. Secondo quanto riportato da The Athletic, l'esterno effettuerà le visite mediche nella giornata odierna.

L'esterno del Manchester City da qualche giorno è vicino all' Al Ahli , che ora sembra aver trovato anche l'accordo con il club inglese. Da Manchester alle rive del Mersey sponda Reds dove Henderson è pronto a lasciare Liverpool per raggiungere Gerrard all' Al Ettifaq .

Liverpool, Henderson verso Gerrard

Dopo 12 anni in maglia Liverpool, Jordan Henderson potrebbe dire addio al club per andare in Arabia Saudita. L'indizio è arrivato nella partita amichevole di ieri giocata dalla squadra di Klopp nel ritiro tedesco contro il Karlsruher dove, il centrocampista, non è nemmeno sceso in campo. L'Al Ettifaq, secondo quanto riportato dal Mirror, ha messo sul piatto una ricca offerta al giocatore di circa 700 mila sterline a settimana per tre anni oltre a 13 milioni circa più bonus ai Reds per il 33enne. Henderson non ha ancora deciso di trasferirsi e ora si sta preparando a lasciare il ritiro tedesco del Liverpool per tornare a casa dalla sua famiglia e decidere se vuole fare un cambiamento di vita così grande.