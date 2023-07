"Mahrez verso l'Arabia Saudita: addio al City, va all'Al Ahli"

Il Manchester City potrebbe perdere un altro protagonista del treble. Dopo Gundogan al Barcellona e Walker, pronto ad accettare l'offerta del Bayern Monaco, ci sarebbe anche Riyad Mahrez tra i possibili giocatori in uscita. Non tanto per le volontà dei Citizens, che anzi vorrebbero tenerlo nella rosa per la prossima stagione, ma per le avance importanti da parte dell'Al Ahli.