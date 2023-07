Walker, scippo Bayern a Guardiola: tutto fatto, lascia il Manchester City

Il 33enne è cresciuto nello Sheffield United ed è approdato nel 2017 ai Citizens, che l'hanno acquistato dal Tottenham per circa 55 milioni di euro. Sei stagioni a Manchester e ben 14 trofei, ultima la Champions League con la vittoria sull'Inter a Istanbul, in quello che potrebbe essere stato l'ultimo trionfo con la maglia del City.

Bayern Monaco, accordo con Walker

Se è vero che Walker ha scelto e accettato l'offerta del Bayern Monaco, dall'altra parte i bavaresi stanno cercando l'intesa con il Manchester City. L'inglese ha il contratto in scadenza nel 2024 e le due società devono accordarsi sulle cifre dell'operazione. Secondo quanto riportato da The Athletic, le richieste della squadra di Guardiola sarebbero attorno ai 20 milioni e i colloqui tra i due club hanno iniziato a intensificarsi. Operazione ben avviata anche se l'intenzione dei Citizens non è mai stata quella di lasciarlo partire ma, nonostante abbia provato a convincerlo fino alla fine a firmare il rinnovo, il terzino ha trovato l'accordo verbale con il Bayern Monaco. Tuchel è pronto a fare lo scippo a Guardiola con Walker che è sempre stato in cima alla lista degli obiettivi dell'allenatore tedesco per qualità ed esperienza.