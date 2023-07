Lautaro Martinez dice no ai milioni dell’Arabia: per l’Inter è incedibile

MILANO - Quattro gol - in un solo tempo - per ribadire di essere ancora il leader della squadra. E un no deciso ai milioni dell’Arabia, nonostante un ingaggio potenzialmente decuplicato . La volontà comune di Inter e Lautaro Martinez di proseguire insieme. Nelle scorse ore dall’ Argentina – e per la precisione dall’emittente TyC Sports – è stata sganciata una vera e propria bomba di mercato. Quella relativa all’attaccante nerazzurro, cercato da una non meglio specificata società dell’ Arabia Saudita , che sarebbe pronta a coprire d’oro il Toro, letteralmente. Con 240 milioni suddivisi in quattro stagioni (cioè 60 milioni all’anno) per la punta di Bahia Blanca , che tuttavia non avrebbe ancora dato il suo benestare eventuale alla trattativa. Da Viale della Liberazione, per disinnescare il tutto in tempi brevissimi, emerge comunque tranquillità.

Inter, l'obiettivo di Lautaro

I dirigenti dell’Inter sanno perfettamente infatti che l’obiettivo di Lautaro è quello di continuare a vincere trofei importanti in nerazzurro. E consequenzialmente di cimentarsi in A e soprattutto in Champions League. Ergo, un eventuale approdo nella Saudi Pro League a soli 25 anni significherebbe rimpinguare sicuramente il conto bancario e mettere i Martinez a posto per generazioni e generazioni, ma pure dare l’addio momentaneo all’élite del calcio mondiale. In più Lautaro è fiero di essere diventato il nuovo capitano dei vice campioni d’Europa (a proposito, a lui il tifo organizzato ha da poco dedicato un nuovo coro che ne esalta l’appartenenza al nerazzurro) e la sua famiglia a Milano sta benissimo, con un’attività ben avviata (il ristorante Coraje) gestita in prima persona dalla moglie Agustina (ora incinta e in attesa del secondogenito). Dunque lato giocatore tutti gli indizi propendono per la conferma all’Inter dell’argentino. Discorso molto simile anche per la società, che dopo aver ceduto Onana e Brozovic non ha bisogno di sacrificare alcun pezzo pregiato della propria rosa, soprattutto a luglio inoltrato. Certo, qualora dovesse arrivare un’offerta di molto superiore ai 100 milioni allora questa potrebbe essere presa pure in considerazione e avallata pure da Zhang, ma è un discorso che fondamentalmente vale per qualsiasi nerazzurro e probabilmente per il 99% di calciatori di ogni club mondiale.