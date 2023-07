"Lautaro, pronto un contratto da 240 milioni dall'Arabia Saudita"

Il calciomercato estate 2023 verrà ricordato, senza ombra di dubbio, dalle faraoniche offerte dall' Arabia , con i club della Saudi Pro League decisi a rilanciare il proprio campionato. L'inverno scorso fu Cristiano Ronaldo il primo a muoversi, ma in queste settimane sono stati diversi i colleghi illustri che hanno seguito il suo esempio, e tanti altri potrebbero seguirlo, come Mahrez ed Henderson . Ma nelle ultime ore sarebbe giunta una clamorosa proposta anche ad un calciatore della Serie A: Lautaro Martinez .

"Inter, clamorosa offerta dall'Arabia per Lautaro"

A rilanciare la notizia è stato nelle scorse ore Cesar Luis Merlo, giornalista di Tyc Sports. Stando a quanto raccontato, un club dell'Arabia Saudita non meglio specificato avrebbe messo nel mirino Lautaro. Per Merlo, l'agente dell'argentino avrebbe tra le mani un contratto di 4 anni con un ingaggio di 60 milioni annui. Si tratterebbe di una proposta complessiva di 240 milioni di euro netti. Un'offerta davvero ragguardevole, con la Saudi Pro League che evidentemente sta iniziando a guardare non solo a calciatori di spessore ma verso il viale del tramonto, bensì anche a quei calciatori nel pieno della propria carriera.

Nonostante si tratti di un ingaggio notevole, secondo il giornalista Lautaro Martinez, al momento, non avrebbe dato il via libera per la trattativa, e dunque non ci sarebbero ancora stati contatti diretti con l'Inter. Se la notizia di un'offerta faraonica per l'attaccante venisse confermata, bisognerà attendere eventuali sviluppi nelle prossime settimane, e capire se il numero 10 nerazzurro deciderà di declinare la proposta restando a Milano. L'argentino, tra le altre cose, sarà con tutta probabilità il nuovo capitano designato della squadra di Simone Inzaghi.