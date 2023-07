"Mané verso l'Al-Nassr: pronto un contratto da 160 milioni"

Il movimento calcistico saudita non sembra volersi fermare più. Secondo Sky Deutschland, infatti, il trasferimento di Sadio Mané all'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e dell'ex Inter Marcelo Brozovic sarebbe in dirittura d'arrivo. L'addio del senegalese dal Bayern Monaco, in ogni caso, era pronosticabile. Solo qualche tempo fa Tuchel aveva commentato così la sua annata: "La sua prima stagione al Bayern è stata tutt'altro che soddisfacente. Finora, non ha del tutto soddisfatto le aspettative. Sulla sinistra la concorrenza è enorme".