"Mané, addio Bayern Monaco: raggiunge Cristiano Ronaldo in Arabia"

Col passare dei giorni le proposte arrivano anche a calciatori nel pieno della carriera, ma che decidono comunque di andare in Arabia Saudita. L'asticella delle società arabe si sta pian piano alzando, con proposte a calciatori del calibro di Lautaro Martinez.

Mané verso l'Al Nassr di CR7

Il trasferimento in Arabia può essere sì un modo per arrivare a percepire ingaggi difficilmente eguagliabili in Europa, ma anche per tirarsi fuori da situazioni di impasse: è il caso, quest'ultimo, di Sadio Mané. La notizia era stata rilanciata in principio dal The Atletic, ma ora una conferma ulteriore e importante arriva da L'Equipe: l'attaccante senegalese ha trovato l'accordo con l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ed è pronto a lasciare il Bayern Monaco. Secondo il quotidiano francese, la trattativa non è ancora conclusa, ma il calciatore avrebbe dato il suo assenso e trovato l'accordo con il club. Un'altra stella del calcio Europeo, dunque, potrebbe presto sbarcare nella Saudi Pro League.