Il fenomeno Prestianni aggredito: dalla Juve all'Inter, tutti sul baby

TORINO - Ha il passaporto italiano e una voglia matta di venire in Europa. Gianluca Prestianni ha anche parlato con la federcalcio per un futuro con la maglia azzurra. Ma andiamo per gradi. La Barra del Velez ha aggredito alcuni giocatori - fra questi il nuovo Messi - che adesso sono in fuga dal club. Prestianni ha detto al suo entourage di cercargli una nuova sistemazione lontano dall'Argentina.