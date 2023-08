Chelsea-Caicedo, Boehly pronto a tirare fuori altri 100 milioni di euro!

LONDRA (Inghilterra) - Il Chelsea è chiamato ad una stagione da protagonista dopo i drammi vissuti nel 2022-23 e, come provò (fallendo) a gennaio, cercherà dal mercato le risorse per riemergere senza contare alle spse e tra gli obiettivi c'è un nome in cima a tutti. Dopo i 45 milioni di euro investiti per la difesa con Disasi, il Sun riporta che l'allenatore dei Blues Mauricio Pochettino vuole a tutti i costi il centrocampista del Brighton Moises Caicedo ritenuto il partner perfetto per Enzo Fernandez. I Seagulls hanno fissato a 116 milioni di euro (100 milioni in sterline) il prezzo del cartellino e si aspettano di vederlo in campo alla prima di Premier League e hanno già respinto le prime offerte dell'esuberante proprietario Blues Todd Boehly. Ma giovedì i due club hanno concordato una quota di 41 milioni di euro per il trasferimento del portiere spagnI Blues insistono con il Brighton per il centrocampista, il piano B è un nome noto in Italiaolo Robert Sanchez dal Brighton proprio al Chelsea. I Blues sono ottimisti sul fatto che il loro rapporto positivo con il Brighton, vedi il trasferimento di Marc Cucurella nel per 73 milioni di euro la scorsa estate, possa contribuire a concludere un accordo per Caicedo.