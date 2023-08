Stankovic, dall'Inter alla Sampdoria nel nome del padre

Filip Stankovic è sempre più vicino alla porta della Sampdoria . Il portiere serbo cresciuto nel vivaio dell' Inter - 21 anni, uno dei figli del fresco ex allenatore doriano Dejan - sarà con ogni probabilità il nuovo estremo difensore dei blucerchiati. Stankovic junior arriverà in prestito secco dall'Inter a margine dell'operazione che porterà Audero in nerazzurro (prestito con diritto di riscatto a 7 milioni). Un figlio d'arte con un'esperienza già solida alle spalle come numero uno del Volendam per due anni (oltre 60 presenze) con cui peraltro ha vissuto due stagioni fa la promozione dalla B alla A olandese.

I blucerchiati naturalmente sperano che la storia si possa ripetere anche a Genova, pur nel contesto di una doppia scelta di mercato - prima la cessione di Falcone al Lecce e poi di Audero all'Inter - orientata più alla salvaguardia dei parametri ecomici del club che alle priorità tecniche della rosa.

Stankovic e la Sampdoria

Di certo in qualche modo con l'arrivo di Filip Stankovic la famiglia dell'ex interista del triplete e ormai anche ex mister della Samp Dejan - protagonista forse delle stagione più difficile dei blucerchiati, culminata con una retrocessione in B senza appello - resta modo legata all'ambiente doriano. Con lui, fra i pali ci sarà anche Alessandro Farroni, 25 anni, in arrivo dalla Vis Pesaro. Ad oggi peraltro la Sampdoria, che lunedì esordirà in Coppa Italia col Sud Tirol, ha molte necessita di mercato e la squadra incompleta soprattutto in difesa. Il miglior indice di liquidità dovrebbe sbloccare a breve l'affare già definito col Sassuolo per il ritorno di Gian Marco Ferrari, poi serviranno comunque altre mosse e non solo escluse ulteriori partenze come quelle di Leris e Bereszinsky.

Sampdoria, ecco Pedrola: la situazione mercato

Intanto ieri sera è atterrato a Genova Pedrola: l'esterno d'attacco spagnolo (20 anni) arriva in prestito dal Barcellona e oggi sosterrà le visite mediche. Sfuma Gonzalo Abrego per cui il Godoy Cruz aveva rifiutato l'offerta della Samp: il mediano argentino andrà alla Cremonese. Situazione simile a quella di Maistro della Spal, a lungo inseguito dalla Samp e ora vicino al Bari. Restano vivi altri obiettivi in entrata: al di là di Bruno Petkovic della Dinamo Zagabria in avanti, i blucerchiati guardano sempre con attenzione soprattutto a Mbuyamba del Volendam in difesa. Intanto Lorenzo Ariaudo - 34 anni, ex calciatore di Frosinone, Sassuolo e Cagliari - è il nuovo team manager della Sampdoria: prende il posto di Alberto Marangon approdato in questi giorni al Milan.

Tifosi limitati

Da ultimo fa discutere la scelta dell’Osservatorio del Viminale di suggerire al Gos limitazioni alla vendita dei biglietti ai tifosi doriani per Ternana-Sampdoria del 19 agosto (tagliandi acquistabili solo nel settore ospiti per i residenti in Liguria e solo con la tessera del tifoso) viste le “turbative” che gli stessi tifosi doriani - come riferisce l’Osservatorio in una nota - avrebbero messo in scena a margine delle recenti amichevoli con Rappresentativa Valtellinese e Alessandria. Una scelta contestata sia dai tifosi genovesi sia da quelli umbri visto il gemmellaggio storico tra le due curve. “Non vietate questo abbraccio” si legge in una nota firmata da Federclubs blucerchiati, Centro di coordinamento Ternana Clubs e Ternana Club Rocca Rossoverde.