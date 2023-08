Genoa, De Winter stile Game of Thrones: difesa Juve con Dragusin-Vogliacco

In casa Genoa l'ultimo acquisto messo a segno in ordine di tempo è quello di Koni De Winter, difensore classe 2002 arrivato in prestito con opzione dalla Juventus. La presentazione del calciatore sui canali social rossoblu è stata alquanto particolare.

"De Winter is coming", il difensore va al Genoa

Il Genoa, ieri impegnato in Coppa Italia (gara dove si è subito messo in mostra Mateo Retegui), ha così comunicato sul proprio sito l'acquisizione del difensore: "Koni De Winter è un nuovo giocatore del Genoa. Il difensore belga, nato ad Anversa il 12/06/2002, arriva dalla Juventus con la formula del prestito con opzione ed eventuale obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Empoli, con cui ha disputato 14 partite nel campionato di Serie A. Benvenuto!". Ma a far sorridere i tifosi rossoblu è stata la foto scattata allo stesso calciatore, con quest'ultimo accanto ad una tv e sullo schermo la grafica: "De Winter is coming", con evidente riferimento (anche nel font del testo) alla serie tv Game of Thrones, la cui frase iconica è proprio "Winter is coming", ovvero "L'inverno sta arrivando", giocando così col nome del calciatore. Intanto l'arrivo di De Winter va ad aggiungere un altro tassello alla difesa del Genoa, che si colora così ancora di bianconero. Il centra classe 2002, infatti, non è il solo ex Juve a comporre la retroguardia dei grifoni...