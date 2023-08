Esposito, Pirlo ha il (baby) bomber: "Forza Samp", la formula con l'Inter

"Sono pronto, forza Samp". Queste sono state le prime parole di Sebastiano Esposito nel giorno del suo arrivo a Genova per le visite mediche. La formazione allenata da Andrea Pirlo , dopo la sfida contro la Ternana , potrà contare su un altro rinforzo nel reparto offensivo. Il classe 2002 è arrivato dall'Inter in prestito con obbligo di riscatto fissato a determinate condizioni, tra cui la promozione in Serie A dei blucerchiati.

L'attaccante nell'ultima stagione ha vestito negli ultimi sei mesi la maglia del Bari con cui è arrivato fino alla finale playoff poi persa contro il Cagliari. Nuova avventura, nuovi stimoli, dopo aver svolto il precampionato coi nerazzurri (compreso il gol al Psg nella Tournée in Giappone), e soprattutto una sfida tutta in famiglia visto che a qualche chilometro più spostato, a Spezia per la precisione, ci sono anche i suoi fratelli: Salvatore e Francesco Pio, anche lui arrivato in Liguria dall'Inter.

Esposito-Sampdoria, visite e firma

L'attaccante è uscito questa mattina presto dall'Hotel dove ha alloggiato durante la sua prima notte a Genova per andare a effettuare le visite mediche con la Sampdoria. Test fisici e atletici per ricevere l'ok e poi mettere la firma sul contratto che lo legherà ai blucerchiati per la prossima stagione. Una nuova avventura per il classe 2002 dopo i vari prestiti tra Basilea, Anderlecht, Spal, Venezia e in ultimo Bari, dove ha totalizzato 15 presenze con 4 gol e un assist.