Diretta Inter-Psg ore 12: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TOKYO (GIAPPONE) - L' Inter alza l'asticella. Alle ore 12 italiane, i nerazzurri di Simone Inzaghi chiudono la tournée giapponese sfidando il Psg al New Japan National Stadium di Tokyo. Dopo l'1-1 contro l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic , ecco altri due grandi ex: Hakimi e Skriniar . La formazione di Luis Enrique non ha brillato nelle due precedenti amichevoli pareggiando 0-0 contro i sauditi e perdendo 3-2 con il Cerezo Osaka.

Quello contro i campioni di Francia sarà un test importante per capire la condizione della squadra a 20 giorni dall'inizio del campionato - alla prima giornata l'Inter ospita al Meazza il Monza - e il livello d'intesa tra i componenti del reparto avanzato. C'è grande curiosità anche per il debutto della seconda maglia - bianca con bande trasversali neroazzurre - presentata proprio ieri . Al termine della sfida Lautaro e compagni voleranno alla volta di Milano.

Inter-Psg: diretta tv e streaming

L'amichevole tra Inter e Psg è in programma alle ore 12 italiane al New Japan National Stadium di Tokyo, Giappone, e sarà visibile in diretta su Dazn e Sky. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Inter-Psg

INTER (3-5-2): Di Gennaro; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L. Hernandez; Zaïre-Emery, Vitinha, Ndour; Soler, Ekitike, Asensio. Allenatore: Luis Enrique.