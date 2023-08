Colombo può restare al Milan. Pellegrino firmerà fino al 2028

Sistemato il reparto dei centrali, la dirigenza milanista ora si concentrerà sulle uscite. Fode Ballo-Touré era in orbita Werder Brema , che ha offerto 4 milioni al Milan per il suo cartellino, ma continua a tentennare anche se per Pioli - a oggi - è ai margini del progetto. Se uscirà Ballo-Touré, allora il Milan andrà su Calafiori del Basilea anche se a Milanello sono molto contenti della crescita mentale e fisica di Bartesaghi, che potrebbe rimanere in prima squadra. Non ci sono ancora novità sostanziali per Alexis Saelemaekers . Il belga interessa al Betis Siviglia , che sta ancora studiando l’offerta da fare al Milan . Anche per lui lo spazio è davvero minimo, sia davanti sia in difesa dove è stato provato in alcune uscite estive.

Colombo potrebbe rimanere al Milan

Tutto fermo anche sul fronte Divock Origi mentre ci potrebbero essere delle novità per quanto riguarda Lorenzo Colombo. L’attaccante classe 2002 potrebbe rimanere al Milan poiché i rossoneri, sul mercato, ritengono che non vi siamo dei profili migliori rispetto al suo ed elementi come Lukaku non vengono presi in considerazione per motivi economici e ambientali. Il Chelsea non apre al prestito di Armando Broja, l’Eintracht Francoforte è entrato in scena su Ekitike del Paris Saint-Germain e altri nomi emersi come Azmoun e Fullkrug non rientrano nei piani milanisti. Se nel corso della settimana dovesse palesarsi una grande occasione, allora il Milan valuterà cosa fare per aprire al prestito di Colombo al Monza, mentre in caso contrario rimarrà con lui, Okafor e Giroud. Perde continuamente quota l’ipotesi di una cessione di Krunic al Fenerbahçe, visto che il tempo stringe, i turchi non offrono i soldi che il Milan vorrebbe per il cartellino e le alternative a disposizione sono minime.