Inter, Pavard non si allena col Bayern. E c'è l'indizio social di Zanetti

L' Inter ha scelto il colpo principale del proprio mercato da mettere a segno per rinforzare la rosa. I nerazzurri stanno puntando forte su Benjamin Pavard , difensore classe 1996 attualmente in forza al Bayern Monaco .

Un obiettivo nemmeno più nascosto: a parlare pubblicamente di lui, infatti, è stato anche l'amministratore delegato del club, Giuseppe Marotta, nell'intervista rilasciata ieri alla radio ufficiale della Serie A.

Pavard, niente allenamento col Bayern

Un affare che sembra effettivamente in dirittura d'arrivo, per una cifra di circa 30 milioni più bonus. I bavaresi, prima di dare il via libera alla conclusione dell'affare, dovranno però prima trovare un sostituto. Ma che la questione stia effettivamente per chiudersi lo testimoniano anche due nuovi indizi. Il primo arriva direttamente dal Bayern Monaco: Pavard, infatti, era assente all'allenamento odierno, ufficialmente causa malattia (così recita il comunicato dei bavaresi). Ma il sentore che il calciatore francese sia effettivamente ad un passo dai nerazzurri aumenta anche per un indizio social arrivato nella giornata di oggi...