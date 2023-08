Pavard all'Inter, accordo col Bayern Monaco: cifre e dettagli dell'affare

L'operazione si aggira intorno ai 30 milioni di € più due di bonus, come da richiesta da parte della società bavarese. L'Inter ha dovuto alzare l'offerta iniziale per convincere il Bayern ad accettare, visto che in piedi c'era anche l'interesse del Manchester United e dell'Arsenal, club spiazzati dall'ultima proposta nerazzurra. Ma la volontà del giocatore francese è sempre stata quella di sbarcare a Milano e di giocare per il club finalista dell'ultima edizione di Champions League.

Inter, non solo Pavard

L'Inter è anche alla ricerca di un ultimo colpo di mercato da piazzare in attacco dopo aver preso Thuram e Arnautovic. Con le partenze di Lukaku e Dzeko, Inzaghi chiede sempre quattro elementi da alternare lì davanti ma dipende tutto dalla partenza o meno di Correa (su di lui è piombato il Torino). In caso di addio del Tucu, torna di moda il nome di Alexis Sanchez, pronto a tornare a Milano da svincolato dopo l'avventura in Ligue 1 con la maglia dell'Olympique Marsiglia.