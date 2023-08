Pavard dice sì all’Inter: affare mercato in chiusura

MILANO - Avanti tutta per Benjamin Pavard. Il vertice tenutosi ad Appiano Gentile tra Simone Inzaghi e i responsabili dell’area tecnica si è risolto - come prevedibile - in un plebiscito. L’idea di completare il mercato con un botto in difesa era già emersa mercoledì dopo che lo stop a Lazar Samardzic aveva cambiato nuovamente i piani in corsa, aumentando il malcontento della tifoseria. Lì, anche se l’argomento sembrava (ma non per Inzaghi...) passato in secondo piano, c’era ancora un buco molto importante da riempire, lasciato dall’addio di Milan Skriniar, un pilastro dell’ultima Inter. E lì l’allenatore ha chiesto un titolare, come lo sarebbe stato Cesar Azpilicueta, il prescelto per sostituire lo slovacco, anche per ragioni economiche. Poi l’ex capitano del Chelsea ha declinato l’offerta perché voleva tornare in Spagna e così l’Inter, avendo - dopo il no a Samardzic - ancora un tesoretto in cassa, ha deciso di riaccendere la fiamma su Pavard, il primo profilo valutato già nel novembre scorso, quando si è capito che Skriniar avrebbe salutato. Un feeling, quello con il francese, ampiamente ricambiato come prova il fatto che nel giro di mezza giornata si sia passati dalla riunione ad Appiano all’invio al Bayern Monaco dell’offerta da 25 milioni per arrivare a sfiorare i 30 con i bonus. Offerta non ancora accettata soltanto perché i tedeschi, nonostante il francese vada in scadenza nel giugno 2024, vogliono tirare fino all’ultimo sul prezzo. La forbice tra domanda e offerta è piccola come prova l’indiscrezione sul fatto che Pavard stasera non dovrebbe scendere in campo nella prima gara di Bundesliga a Brema con il Werder (al suo posto Mazraoui). Sulla trattativa si respira aria di forte ottimismo: primo perché tra i due club i rapporti sono ottimi (hanno appena chiuso l’affare Sommer), secondo perché l’Inter ha dimostrato, sia ai bavaresi, sia a Pavard, quanto sia fortemente determinata nel chiudere l’affare in tempi brevissimi.